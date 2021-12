De Luca: “Se il contagio precipita si chiude nuovamente tutto” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se il contagio precipita in maniera drammatica si chiude tutto”. Vincenzo De Luca tuona nel corso dell’incontro svolto con i neo-assunti del concorso Ripam-Regione Campania presso il Comune di Napoli. “Non scherziamo, non possiamo chiudere le nostre città per cinque mesi a causa di una festa. Stiamo attenti perché non c’è niente da sottovalutare. C’è un focolaio pesante registrato a Capri, dove su 50 tamponi effettuati in una scuola ben 25 sono risultati positivi. La situazione è preoccupante, stiamo verificando tutti i contatti”. Poi ai nuovi assunti: “E’ un motivo di orgoglio aver portato a termine la procedura concorsuale superando molti ostacoli come amministrazione regionale. Tutti voi avete un lavoro a tempo indeterminato, che è qualcosa che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Se ilin maniera drammatica si”. Vincenzo Detuona nel corso dell’incontro svolto con i neo-assunti del concorso Ripam-Regione Campania presso il Comune di Napoli. “Non scherziamo, non possiamore le nostre città per cinque mesi a causa di una festa. Stiamo attenti perché non c’è niente da sottovalutare. C’è un focolaio pesante registrato a Capri, dove su 50 tamponi effettuati in una scuola ben 25 sono risultati positivi. La situazione è preoccupante, stiamo verificando tutti i contatti”. Poi ai nuovi assunti: “E’ un motivo di orgoglio aver portato a termine la procedura concorsuale superando molti ostacoli come amministrazione regionale. Tutti voi avete un lavoro a tempo indeterminato, che è qualcosa che ...

