De Laurentiis può venire incontro alle richieste di Insigne per il rinnovo: avverrà presto (Di lunedì 6 dicembre 2021) La situazione non è mai stata davvero favorevole per concludere il rinnovo di contratto, ma adesso sembra che una strada congiunta sia per il capitano azzurro Lorenzo Insigne che per il patron Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto trapela da Il Mattino, a differenza del recente passato, adesso il presidente del Napoli potrebbe fare un passo incontro all'esigenze di Insigne per concludere effettivamente il discorso rinnovo. "Il prezzo amaro di questo piano di contenimento dei costi lo sta pagando anche la trattativa con Insigne per il rinnovo. Che è ancora a un punto morto. Nel senso che è in una fase di stallo. Anche se De Laurentiis inizia a dare segnali di apertura che non sono di poco conto. presto ci sarà un ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) La situazione non è mai stata davvero favorevole per concludere ildi contratto, ma adesso sembra che una strada congiunta sia per il capitano azzurro Lorenzoche per il patron Aurelio De. Secondo quanto trapela da Il Mattino, a differenza del recente passato, adesso il presidente del Napoli potrebbe fare un passoall'esigenze diper concludere effettivamente il discorso. "Il prezzo amaro di questo piano di contenimento dei costi lo sta pagando anche la trattativa conper il. Che è ancora a un punto morto. Nel senso che è in una fase di stallo. Anche se Deinizia a dare segnali di apertura che non sono di poco conto.ci sarà un ...

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis può Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz al Liverpool, regalo a Klopp Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e per questo il Liverpool può comprare Fabian Ruiz la ... Il Napoli e De Laurentiis valutano il calciatore circa 60 milioni di euro nonostante il contratto in ...

Il Napoli ha perso ma con Spalletti non ci saranno né alberghi né teste alte né settimane piene ...delle lezioni da trarre è che esso ha in sé quanto può bastare sia a vincere che perdere questo campionato. Quello che stiamo ammirando potrebbe essere la migliore squadra dell'epoca De Laurentiis, ...

