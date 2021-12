Davide Giri accoltellato alle spalle, gli ultimi istanti del ricercatore italiano ucciso a New York (Di lunedì 6 dicembre 2021) «Perché lo hai accoltellato?». È questa la domanda che urla il reporter del New York Post Steven Vago mentre Vincent Pinkney viene portato in manette alla Manhattan Criminal Court. Pinkney è l’unico sospettato per la morte di Davide Giri, il ricercatore italiano ucciso poco dopo le 11 di sera del 3 dicembre a New York. La polizia ora ha tra le mani un video delle telecamere di sorveglianza che si si trovano a Morningside Park, l’area verde vicino a Manhattan dove si è verificato l’omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, nelle immagini si vede Pinkney che si avvicina a Giri camminando dietro di lui. Poi lo scatto e i fendenti tirati con un coltello verso il busto. In base ai pareri dei medici del St. Luke’s Medical Center una di ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) «Perché lo hai?». È questa la domanda che urla il reporter del NewPost Steven Vago mentre Vincent Pinkney viene portato in manette alla Manhattan Criminal Court. Pinkney è l’unico sospettato per la morte di, ilpoco dopo le 11 di sera del 3 dicembre a New. La polizia ora ha tra le mani un video delle telecamere di sorveglianza che si si trovano a Morningside Park, l’area verde vicino a Manhattan dove si è verificato l’omicidio. Secondo le prime ricostruzioni, nelle immagini si vede Pinkney che si avvicina acamminando dietro di lui. Poi lo scatto e i fendenti tirati con un coltello verso il busto. In base ai pareri dei medici del St. Luke’s Medical Center una di ...

