Dave Bautista nel cast di Knock at the Cabin | nuovo film di M Night Shyamalan

(Di martedì 7 dicembre 2021) L'attoresembra sarà il protagonista del prossimodi M.Shyalaman intitolatoat thesembra stia per accettare il ruolo da protagonista delat the, ilprogetto top secret diretto da M.. L'attore, prossimamente, sarà impegnato anche sul set del sequel di Dune e attualmente sta girando Guardiani della Galassia Vol. 3. M.sarà sceneggiatore, regista e produttore diat the, la cui uscita nelle sale è prevista per il 3 debbraio 2023....

sembra stia per accettare il ruolo da protagonista del film Knock at the Cabin , il nuovo progetto top secret diretto da M. Night Shyamalan . L'attore, prossimamente, sarà impegnato ...Il regista aveva poi mostrato l'attore sul set con una foto scattata all'inizio delle riprese in cui era ritratto accanto a, Pom Klementieff, Chukwudi Iwuji, Sean Gunn, Chris Pratt, ...L'attore Will Poulter ha condiviso online una nuova foto che svela il look di Adam Warlock nel film Guardiani della Galassia Vol. 3. Will Poulter, condividendo una foto su Twitter, sembra aver svelato ...Adam Warlock, svelato il nuovo look Adam Poulter per la parte dell'eroe in Guardiani della Galassia 3. Le foto dell'attore ...