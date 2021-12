Dal nuoto olimpico alla pulizia delle piscine: la storia di Giuliani, ex ct azzurro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Piombino – “La vita…Ore 5.30 pulizie in piscina. Bene, dico io, bene. Dopo essere entrato nella Hall of Fame Mondiale degli sport acquatici, come secondo allenatore della storia del nuoto italiano, dopo il grande Alberto Castagnetti, e primo per le acque libere. Sì sono qui in piscina a pulire”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Massimo Giuliani, ex selezionatore della Nazionale azzurra di nuoto di fondo, per 27 anni tecnico federale, postando alcune foto e video mentre è intento a passare la pulitrice di pavimenti in una piscina di Piombino (Livorno), città di cui è stato anche sindaco. “Dopo 112 medaglie tra Mondiali ed Europei – si legge nel post – e due medaglie olimpiche vinte dalla Nazionale italiana sotto la mia direzione della durata di 27 anni, e gli amici giornalisti dei più prestigiosi ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 dicembre 2021) Piombino – “La vita…Ore 5.30 pulizie in piscina. Bene, dico io, bene. Dopo essere entrato nella Hall of Fame Mondiale degli sport acquatici, come secondo allenatore delladelitaliano, dopo il grande Alberto Castagnetti, e primo per le acque libere. Sì sono qui in piscina a pulire”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Massimo, ex selezionatore della Nazionale azzurra didi fondo, per 27 anni tecnico federale, postando alcune foto e video mentre è intento a passare la pulitrice di pavimenti in una piscina di Piombino (Livorno), città di cui è stato anche sindaco. “Dopo 112 medaglie tra Mondiali ed Europei – si legge nel post – e due medaglie olimpiche vinte dNazionale italiana sotto la mia direzione della durata di 27 anni, e gli amici giornalisti dei più prestigiosi ...

