Dai giovani al mercato agli arbitraggi: la profonda crisi della Roma di Mourinho (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport analizza la profonda crisi in cui è incappata la Roma di José Mourinho: ecco l’analisi Dal momento dell’ingaggio, Jose? Mourinho ha fatto sognare i tifosi della Roma. A cinque mesi dall’inizio della stagione, pero?, i giallorossi stanno deludendo sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. E ora, nonostante gli 83 milioni spesi sul mercato, l’obiettivo 4° posto e? gia? distante 9 punti. Questa l’analisi della Gazzetta dello Sport: Mourinho – Usufruendo del termometro rappresentato dai social e dalla radio cittadine, dopo il brutto k.o. con l’Inter tanti tifosi della Roma ammettono che – se l’uomo in panchina non si fosse chiamato Jose? ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Gazzetta dello Sport analizza lain cui è incappata ladi José: ecco l’analisi Dal momento dell’ingaggio, Jose?ha fatto sognare i tifosi. A cinque mesi dall’iniziostagione, pero?, i giallorossi stanno deludendo sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. E ora, nonostante gli 83 milioni spesi sul, l’obiettivo 4° posto e? gia? distante 9 punti. Questa l’analisiGazzetta dello Sport:– Usufruendo del termometro rappresentato dai social e dalla radio cittadine, dopo il brutto k.o. con l’Inter tanti tifosiammettono che – se l’uomo in panchina non si fosse chiamato Jose? ...

Advertising

CarloCalenda : @ferrazza @silvia_sb_ Per la verità noi parliamo solo di quello. E di tasse solo per proporre di destinare il tagli… - lauraboldrini : Il #1Dicembre è la Giornata Mondiale contro l’#AIDS. A 40 anni dai primi casi sono stati fatti passi avanti impor… - CalcioNews24 : La profonda crisi della #Roma di #Mourinho - Profilo3Marco : RT @CarloCalenda: @ferrazza @silvia_sb_ Per la verità noi parliamo solo di quello. E di tasse solo per proporre di destinare il taglio ai g… - piero_aurelio : RT @polveredystelle: Com'è possibile che non sentano sulla coscienza il peso di queste giovani vite spezzate ? Ma che razza di mostri sono?… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai giovani Due ragazze stuprate sullo stesso treno: fermati due giovani. Choc sulla Milano - Varese GLI STUPRI Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura di Varese, condotte dalla Squadra Mobile e dai carabinieri, la prima ragazza è stata aggredita sul treno all'altezza di Venegono ...

Violenza sul treno Milano - Varese: due ragazze 20enni abusate I giovani, dopo l'atto delittuoso, sono scesi alla stazione di Venegono Inferiore. La seconda ...due uomini accusati della doppia violenza I due presunti autori delle violenze sono stati fermati dai ...

Ripartono in Emilia-Romagna le imprese create dai giovani – Ravenna24ore.it Ravenna24ore Popoli: ripartono i laboratori del drammateatro Popoli, 6 dicembre– Sono due distinti Laboratori quelli che il Drammateatro si accinge a realizzare a Popoli, nel teatro comunale, a partire dal prossimo mese di Gennaio e che si prolungheranno fino a ...

Ubriaco fugge con l’auto: inseguito e bloccato Gli agenti hanno dato vita ad un inseguimento finito un paio di chilometri dopo. Al momento del controllo, l’uomo, 25enne dell’Est Europa e residente nel pesarese, barcollava. Gli agenti, insieme al p ...

GLI STUPRI Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura di Varese, condotte dalla Squadra Mobile ecarabinieri, la prima ragazza è stata aggredita sul treno all'altezza di Venegono ..., dopo l'atto delittuoso, sono scesi alla stazione di Venegono Inferiore. La seconda ...due uomini accusati della doppia violenza I due presunti autori delle violenze sono stati fermati...Popoli, 6 dicembre– Sono due distinti Laboratori quelli che il Drammateatro si accinge a realizzare a Popoli, nel teatro comunale, a partire dal prossimo mese di Gennaio e che si prolungheranno fino a ...Gli agenti hanno dato vita ad un inseguimento finito un paio di chilometri dopo. Al momento del controllo, l’uomo, 25enne dell’Est Europa e residente nel pesarese, barcollava. Gli agenti, insieme al p ...