Dà un cazzotto in faccia a una steward al termine della partita Roma-Inter: arrestato (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – E’ stato arrestato sabato scorso in occasione dell’incontro di calcio Roma – Inter valevole per il campionato di serie A. Al termine della partita, nel settore dedicato alla tifoseria ospite veniva predisposto un cordone di operatori steward al fine di disciplinare il corretto deflusso degli spettatori dagli spalti. Poco dopo, un uomo, dopo aver tentato di forzare in due occasioni il cordone di sicurezza schierato, colpiva con un pugno in volto un’operatrice steward che si era Interposta tra lui ed il cordone stesso. L’autore dell’aggressione, immediatamente individuato dagli agenti della Polizia di Stato, è stato identificato, si tratta di 28enne di Reggio Emilia, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 dicembre 2021)– E’ statosabato scorso in occasione dell’incontro di calciovalevole per il campionato di serie A. Al, nel settore dedicato alla tifoseria ospite veniva predisposto un cordone di operatorial fine di disciplinare il corretto deflusso degli spettatori dagli spalti. Poco dopo, un uomo, dopo aver tentato di forzare in due occasioni il cordone di sicurezza schierato, colpiva con un pugno in volto un’operatriceche si eraposta tra lui ed il cordone stesso. L’autore dell’aggressione, immediatamente individuato dagli agentiPolizia di Stato, è stato identificato, si tratta di 28enne di Reggio Emilia, ...

