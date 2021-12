Da Papa Francesco un messaggio alla “sorda” Europa (Di lunedì 6 dicembre 2021) Papa Francesco è tornato a tuonare in modalità Bergoglio. Lo ha fatto rivolgendosi ai giovani ellenici, sferzando la politica: “Sognate in grande non ascoltate i sicari della speranza”. messaggio che si carica di ancor maggior significato per essere stato pronunciato “nell’agorà“ di Atene. Nella culla della cultura classica. In una terra che non ci narra più le imprese di Ulisse ma “moderne odissee”. Di persone alla ricerca della felicità e spesso della salvezza. Un esodo fatto di milioni di piccole tragiche storie. Una di queste racconta di due migranti sopravvissuti alla traversata dell’Egeo. Il barcone su cui viaggiavano, con 24 persone a bordo, si è rovesciato provocando dei morti. Entrambi i migranti sono a processo in Grecia, sono rifugiati di origine afghana, in fuga dalle barbarie dei ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021)è tornato a tuonare in modalità Bergoglio. Lo ha fatto rivolgendosi ai giovani ellenici, sferzando la politica: “Sognate in grande non ascoltate i sicari della speranza”.che si carica di ancor maggior significato per essere stato pronunciato “nell’agorà“ di Atene. Nella culla della cultura classica. In una terra che non ci narra più le imprese di Ulisse ma “moderne odissee”. Di personericerca della felicità e spesso della salvezza. Un esodo fatto di milioni di piccole tragiche storie. Una di queste racconta di due migranti sopravvissutitraversata dell’Egeo. Il barcone su cui viaggiavano, con 24 persone a bordo, si è rovesciato provocando dei morti. Entrambi i migranti sono a processo in Grecia, sono rifugiati di origine afghana, in fuga dalle barbarie dei ...

