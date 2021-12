Da Forza Italia a Di Maio | ecco il fronte trasversale che chiede a Mario di restare

Advertising

elio_vito : Ormai in @forza_italia si litiga per un emendamento, tra i tanti che se ne presentano su tutto, solo perché parla d… - fattoquotidiano : Dovrebbe essere il loro candidato e invece lo snobbano. Mentre i parlamentari di Forza Italia e Movimento 5 Stelle… - fattoquotidiano : QUIRINALE Salvini boicotta B. e Forza Italia dice 'Se ci va Draghi, elezioni subito' - brunix_super : @Arabafe e tutto è partito da 'forza fogna italia' dal pd-????e dalle 5-latrine P.S. bello il video di grillo che sp… - Vanhacker : RT @APagliaccis: @TeresaBellanova @ItaliaViva Discorso ridicolo che rasenta l'imbarazzante. Vi alleate con Forza Italia in Sicilia, volete… -

Ultime Notizie dalla rete : Forza Italia

... cioè come strumento per contrastare dall'interno l'egemonia sovranista magari saldandosi con la Nouvelle vague didi Carfagna, Brunetta, Cangini; così come è possibile che altri ...In assenza di una svolta riformista del Pd e di, davvero remota al momento, ma anche in mancanza di una credibile aggregazione liberal democratica, basterebbe approvare una leggina ...Il nuovo governatore della Sicilia sarà Nello Musumeci, candidato di Forza Italia: è questo il verdetto delle proiezioni, dopo che sono state scrutinate quasi la metà delle sezioni. Secondo Giancarlo ...È vero: in politica c’è sempre bisogno di un punto di equilibrio. Di un centro. Quando ne hai tanti, però, corri il rischio che in concreto non ne salti fuori nemmeno uno. È un po’ quello che (per ora ...