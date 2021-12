Cremlino, Ucraina e Nato al centro del summit Putin - Biden (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Joe Biden discuteranno "delle tensioni sull'Ucraina, dell'espansione della Nato verso i confini russi e dell'iniziativa del leader ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il presidente russo Vladimire il suo omologo statunitense Joediscuteranno "delle tensioni sull', dell'espansione dellaverso i confini russi e dell'iniziativa del leader ...

