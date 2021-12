Cremlino | notiamo retorica aggressiva e fake sull' Ucraina

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La Russia nota una "" contro il Paese da parte degli Stati Uniti e dai paesi europei e nota "numerosi '' sui suoi presunti piani di aggressione contro l'", ma non sente ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cremlino notiamo

ANSA Nuova Europa

Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov. . 6 dicembre 2021'Ilpotrebbe chiedere garanzie che la Nato non si allargherà ancora. Ma si tratta di ... 'Già oggiuna minore sensibilità degli Stati Uniti verso il teatro mediorientale, fino a dieci ...La Russia nota una "retorica aggressiva" contro il Paese da parte degli Stati Uniti e dai paesi europei e nota "numerosi 'fake' sui suoi presunti piani di aggressione contro l'Ucraina", ma non sente m ...Per Silvestri (IAI) il Cremlino potrebbe puntare a un cambio di regime a Kiev. "Pessimista sul vertice Usa-Russia" ...