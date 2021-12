Covid Toscana | i dati del 6 dicembre | vola il tasso di positivi | 544 nuovi casi

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, la scelta di un farmacista di Firenze: 'Niente più tamponi ai No vax' #mattinocinque - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 544 contagi: bollettino 6 dicembre - - unisiena : RT @AouSenese: Identificate specifiche #celluleimmunitarie in #pazienti affetti da gravi forme di #Covid: studio scientifico condotto a #Si… - telodogratis : Covid oggi Toscana, 544 contagi: bollettino 6 dicembre - italiaserait : Covid oggi Toscana, 544 contagi: bollettino 6 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

Firenze, 6 dicembre 2021 - Sono 544 i nuovi casi positivi al- 19 individuati innelle ultime 24 ore. Casiche in proporzione ai test effettuati (14.517, dei quali 6mila molecolari e 8.517 rapidi) fanno registrare un tasso del 3,7% che ...... nel dicembre 2015, furono l'Umbria e la. Queste le prime due regioni in cui il processo ... la digitalizzazione del processo tributario era tata avviata ben prima dell'irruzione delnelle ...Nelle ultime due settimane sta destando preoccupazione la diffusione nel mondo di una nuova variante del coronavirus, la variante omicron, che in base ai primi dati sembra essere più contagiosa delle ...Si è svolta venerdì 3 dicembre 2021, la conferenza stampa organizzata da ASSOTIR di Pisa-Lucca-Massa per denunciare le difficoltà che le imprese di trasporto stanno attraversando a causa dei forti aum ...