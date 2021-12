Covid, tornano le mascherine all’aperto: ecco dove, come e quando (Di lunedì 6 dicembre 2021) In zona bianca i dispositivi di protezione non sono obbligatori all'esterno, ma diversi sindaci sono intervenuti con proprie ordinanze, prevedendoli in tutto il centro storico o nelle zone dello shopping. Da Roma a Cosenza: le misure nelle varie città Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 dicembre 2021) In zona bianca i dispositivi di protezione non sono obbligatori all'esterno, ma diversi sindaci sono intervenuti con proprie ordinanze, prevedendoli in tutto il centro storico o nelle zone dello shopping. Da Roma a Cosenza: le misure nelle varie città

Advertising

lucatelese : Adesso Cacciari annuncia, intervistato da La Verità che vuole costituire un gruppo di controinfornazione sul Covid.… - SkyTG24 : #Covid19, tornano le mascherine all’aperto: ecco dove, come e quando - RobiCucio : @carolpantanifi Sono comunque vuote. Inaccettabile sentire Zaia (ma mica solo lui) dire che rifiutano altre cure a… - Hobihappiness_ : @H0BIST4R_ Si tornano separati per via del covid - ___Magicshop_ : @hobisushinex Ho letto in giro che a causa del covid tornano prima loro tre e poi il resto dei membri. Però non so… -