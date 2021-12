Covid oggi VdA, 35 contagi: bollettino 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 35 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 6 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino Covid della regione. Registrato un morto. Le guarigioni sono 18. I contagiati attuali sono 763, di cui 20 ricoverati all’ospedale Parini (uno in terapia intensiva). Sono 481 le vittime dall’inizio della pandemia nella regione alpina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 35 ida coronavirus in Valle d’Aosta, 62021, secondo i numeri deldella regione. Registrato un morto. Le guarigioni sono 18. Iati attuali sono 763, di cui 20 ricoverati all’ospedale Parini (uno in terapia intensiva). Sono 481 le vittime dall’inizio della pandemia nella regione alpina. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

