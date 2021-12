Covid oggi Toscana, 544 contagi: bollettino 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 544 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Toscana oggi, 6 dicembre, su 14.517 test di cui 6.000 tamponi molecolari e 8.517 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Si impenna il tasso dei nuovi positivi, che passa da 2,10% (8% sulle prime diagnosi) di ieri a 3,75% (12,1% sulle prime diagnosi) di oggi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 544 i nuovida coronavirus registrati in, 6, su 14.517 test di cui 6.000 tamponi molecolari e 8.517 test rapidi. Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Si impenna il tasso dei nuovi positivi, che passa da 2,10% (8% sulle prime diagnosi) di ieri a 3,75% (12,1% sulle prime diagnosi) di. L'articolo proviene da Italia Sera.

