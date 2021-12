Covid oggi Sicilia, 505 contagi: bollettino 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 505 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 6 morti. Sono 113 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, sono 13.703 i positivi – 386 in più rispetto a ieri – e di questi 317 sono ricoverati in regime ordinario, 45 in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi e 13.341 sono in isolamento domiciliare. Fra le province, Catania rimane la più colpita con 155 casi, seguita da Palermo con 107 positivi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 505 ida coronavirus in, 62021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 6 morti. Sono 113 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, sono 13.703 i positivi – 386 in più rispetto a ieri – e di questi 317 sono ricoverati in regime ordinario, 45 in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi e 13.341 sono in isolamento domiciliare. Fra le province, Catania rimane la più colpita con 155 casi, seguita da Palermo con 107 positivi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

