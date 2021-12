Covid oggi Sardegna, 80 contagi: bollettino 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 80 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 816 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.983 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (due in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 82 (5 in più di ieri). 2.983 sono i casi di isolamento domiciliare ( 15 in meno di ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 53 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 61 anni, deceduto in provincia di Sassari, ma residente in Olanda. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 80 ida coronavirus in, 62021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 816 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.983 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (due in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 82 (5 in più di ieri). 2.983 sono i casi di isolamento domiciliare ( 15 in meno di ieri). Si registrano due decessi: un uomo di 53 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 61 anni, deceduto in provincia di Sassari, ma residente in Olanda. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

