Covid oggi Puglia, 187 contagi e 6 morti: bollettino 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 187 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi, che sono stati individuati attraverso 17.045 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 23; Bat: 5; Brindisi: 13; Foggia: 109; Lecce: 32; Taranto: 3; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 2. Le persone attualmente positive nella regione sono 4.632, 137 le persone ricoverate in area non critica, 18 i ricoverati in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono 281.151 i casi totali, 4.904.805 i test eseguiti, 269.619 le persone guarite e 6.900 i decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 187 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. I nuovi casi, che sono stati individuati attraverso 17.045 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 23; Bat: 5; Brindisi: 13; Fa: 109; Lecce: 32; Taranto: 3; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 2. Le persone attualmente positive nella regione sono 4.632, 137 le persone ricoverate in area non critica, 18 i ricoverati in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono 281.151 i casi totali, 4.904.805 i test eseguiti, 269.619 le persone guarite e 6.900 i decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

