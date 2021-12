Covid oggi Lombardia, 1.005 contagi e 15 morti: 132 casi a Milano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 1.005 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 6 dicembre. Registrati inoltre altri 15 morti. I nuovi casi positivi a Milano città sono 132. I tamponi effettuati sono stati 44.037, per un indice di positività del 2,2%. Il totale dei decessi è di 34.470 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali della regione sono ricoverate 986 persone (+31) e 125 in terapia intensiva, una in più di ieri. Più in dettaglio, sono 305 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 132 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo sono 42, a Brescia 131, a Como 35, a Cremona 22, a Lecco 10, a Lodi 7, a Mantova 81, a Monza e Brianza 75, a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 1.005 i nuovida coronavirus insecondo il bollettino di, 6 dicembre. Registrati inoltre altri 15. I nuovipositivi acittà sono 132. I tamponi effettuati sono stati 44.037, per un indice di positività del 2,2%. Il totale dei decessi è di 34.470 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali della regione sono ricoverate 986 persone (+31) e 125 in terapia intensiva, una in più di ieri. Più in dettaglio, sono 305 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di, di cui 132 acittà. Secondo i dati diffusi dalla Regione, a Bergamo sono 42, a Brescia 131, a Como 35, a Cremona 22, a Lecco 10, a Lodi 7, a Mantova 81, a Monza e Brianza 75, a ...

