Covid oggi Italia, quanti sono i vaccinati: numeri aggiornati al 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) (Adnkronos) - sono 98.729.849 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate in Italia. E' quanto emerge dal report della struttura commissariale per l'emergenza Covid, aggiornato alle 6.40 di oggi. sono 47.389.331 (87,74%) le persone con almeno una somministrazione di vaccino, 45.779.881 (pari all'84,76%) quelle che hanno completato il ciclo vaccinale e 8.682.311 (42,25 %) quelle che hanno ricevuto la terza dose. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) (Adnkronos) -98.729.849 le dosi di vaccino contro ilsomministrate in. E' quanto emerge dal report della struttura commissariale per l'emergenza, aggiornato alle 6.40 di47.389.331 (87,74%) le persone con almeno una somministrazione di vaccino, 45.779.881 (pari all'84,76%) quelle che hanno completato il ciclo vaccinale e 8.682.311 (42,25 %) quelle che hanno ricevuto la terza dose.

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Rossana180977 : RT @maurobiani: #covidvariant #OmicronVariant #Omicron #covid Tutti insieme. Oggi su @repubblica - fisco24_info : Covid oggi Italia, quanti sono i vaccinati: numeri aggiornati al 6 dicembre: L'87,74% ha ricevuto una dose, l'84,76… -