Covid oggi Italia, 9.503 contagi e 92 morti: bollettino 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 9.503 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Da ieri registrati altri 92 morti. LAZIO – Sono 1.006 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 10 morti. A Roma segnalati 543 casi. Nel dettaglio, “su 12.655 tamponi molecolari e 15.747 tamponi antigenici, per un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006 nuovi casi positivi (-543); sono 10 i decessi (+8), 765 i ricoverati (+49), 99 le terapie intensive (+4) e +713 i guariti. Il rapporto tra ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 9.503 ida coronavirus in, 62021, secondo numeri e dati– regione per regione – neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Da ieri registrati altri 92. LAZIO – Sono 1.006 ida coronavirus nel Lazio, 62021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 10. A Roma segnalati 543 casi. Nel dettaglio, “su 12.655 tamponi molecolari e 15.747 tamponi antigenici, per un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006 nuovi casi positivi (-543); sono 10 i decessi (+8), 765 i ricoverati (+49), 99 le terapie intensive (+4) e +713 i guariti. Il rapporto tra ...

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - MediasetTgcom24 : Covid, da oggi in vigore il Super Green pass #supergreenpass - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - tribuna_treviso : Oggi, lunedì 6 dicembre, code di quattro ore al Covid point della Dogana a Treviso: nel primo pomeriggio sono finit… - AreaPharma : RT @CorriereTorino: Covid in Piemonte: 776 casi, 5 decessi Ancora in aumento i ricoveri (+24) -