Covid oggi Gb, 51.459 contagi e 41 morti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, in Gran Bretagna sono stati registrati 51.459 nuovi contagi e 41 morti per il Covid-19. A quanto sottolinea il Guardian, rispetto a una settimana fa si registra una crescita del 9% per i contagi e un calo del 2% per i decessi. Sono novanta i nuovi casi della variante Omicron confermati in Gran Bretagna. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali spiegando che 64 nuovi casi della variante Omicron sono stati diagnosticati in Inghilterra, 23 in Scozia e tre in Galles. L'Irlanda del Nord non ha ancora confermato alcun caso di Omicron. Sale a 336 il totale dei casi della variante Omicron confermati nel Regno Unito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

