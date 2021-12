Covid oggi Fvg, 388 contagi e 6 morti: bollettino 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 388 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 dicembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 6 morti. Su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 347 nuovi casi con una percentuale di positività del 10,51%. Sono inoltre 6.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41 casi (0,62%), comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, evidenziando che la fascia di maggior contagio risulta essere quella degli under 19 (26,5%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di sei persone: una donna di 94 anni di Trieste deceduta in una Rsa; un uomo di 92 anni di San Quirino deceduto in ospedale; una donna di 91 anni di Muggia deceduta in una Rsa, un ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 388 i nuovida coronavirusin Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. Su 3.303 tamponi molecolari sono stati rilevati 347 nuovi casi con una percentuale di positività del 10,51%. Sono inoltre 6.652 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41 casi (0,62%), comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, evidenziando che la fascia di maggioro risulta essere quella degli under 19 (26,5%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di sei persone: una donna di 94 anni di Trieste deceduta in una Rsa; un uomo di 92 anni di San Quirino deceduto in ospedale; una donna di 91 anni di Muggia deceduta in una Rsa, un ...

