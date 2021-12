Covid oggi Francia, 192 morti in 24 ore: oltre 12mila ricoverati (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 192 le persone morte di Covid in Francia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto Santé France. I ricoverati sono saliti a 12.096 rispetto agli 11.526 di ieri. I malati in rianimazione sono 2.191, di cui 307 ammessi nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 192 le persone morte diinnelle ultime 24 ore. Lo rende noto Santé France. Isono saliti a 12.096 rispetto agli 11.526 di ieri. I malati in rianimazione sono 2.191, di cui 307 ammessi nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

