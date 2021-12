Covid oggi Basilicata, 63 contagi e nessun decesso: bollettino 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 63 i nuovi contagi da coronvirus oggi, 6 dicembre, in Basilicata, su un totale di 1.162 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati Covid del bollettino della Regione riferito alle ultime 48 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 37. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14; nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.180 (+24). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.841 somministrazioni di cui 5.015 sono terze dosi. Finora 438.910 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,3% del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 406.919 hanno completato il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 63 i nuovida coronvirus, 6, in, su un totale di 1.162 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per-19. Sono i datideldella Regione riferito alle ultime 48 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 37. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14;o è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 1.180 (+24). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.841 somministrazioni di cui 5.015 sono terze dosi. Finora 438.910 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,3% del totale della popolazione residente in, compresi under 12), 406.919 hanno completato il ...

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - MediasetTgcom24 : Covid, da oggi in vigore il Super Green pass #supergreenpass - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - MuredduGiovanni : RT @GiuseppePalma78: ?? ESCE OGGI il mio nuovo libro (stavolta una #novella, un racconto di fantasia): ?? 'IL NUOVO MONDO. Dalla pandemia al… - MichelleLauro : RT @LucioMalan: Da oggi, in una serie di luoghi, se prendi il Covid sarai sicuro che lo prendi da un vaccinato. Fino a ieri era solo molto… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Lombardia, "salgono numeri in terapia intensiva" Pesenti, direttore del dipartimento di Uoc Anestesia - Rianimazione del Policlinico di Milano: "Aiutateci con terze dosi" Covid oggi Lombardia, sul fronte delle terapie intensive e dell'aumento dei letti occupati da pazienti Covid, "c'è una situazione a cui bisogna rispondere. Se siamo preoccupati? Il futuro non cambia ...

Trovata la strada per bloccare la porta d'ingresso del Covid: la nuova terapia contro tutte le varianti ...da oggi: ristoranti, cinema, cerimonie, sci e trasporti. Le faq I prossimi passi della ricerca Come spiega Reggiani, per procedere con la ricerca e arrivare a ottenere una nuova terapia anti Covid ...

Covid, news. Scatta oggi il Super Green pass, record di download certificato verde. LIVE Sky Tg24 Taormina ritrova gli Usa: “Boom di prenotazioni per il 2022” TAORMINA - Arrivano importanti indicazioni dall'Enit sul trend del turismo previsto in Italia nel 2022 e per le mete turistiche come Taormina si prospettano segnali di rilancio soprattutto dal mercato ...

Natale a Monte Castello di Vibio Il Natale a Monte Castello di Vibio è alle porte e ormai sono quasi ultimati i preparativi che la Pro Loco supportata da irriducibili volontari e amanti del paese, ha pensato per far vivere l’atmosfer ...

Pesenti, direttore del dipartimento di Uoc Anestesia - Rianimazione del Policlinico di Milano: "Aiutateci con terze dosi"Lombardia, sul fronte delle terapie intensive e dell'aumento dei letti occupati da pazienti, "c'è una situazione a cui bisogna rispondere. Se siamo preoccupati? Il futuro non cambia ......da: ristoranti, cinema, cerimonie, sci e trasporti. Le faq I prossimi passi della ricerca Come spiega Reggiani, per procedere con la ricerca e arrivare a ottenere una nuova terapia anti...TAORMINA - Arrivano importanti indicazioni dall'Enit sul trend del turismo previsto in Italia nel 2022 e per le mete turistiche come Taormina si prospettano segnali di rilancio soprattutto dal mercato ...Il Natale a Monte Castello di Vibio è alle porte e ormai sono quasi ultimati i preparativi che la Pro Loco supportata da irriducibili volontari e amanti del paese, ha pensato per far vivere l’atmosfer ...