Covid oggi Abruzzo, 89 contagi: bollettino 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 89 (di età compresa tra 2 e 80 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Da ieri, dimesse o guarite 121 persone. Sono 120 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4.920 (-38 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.199 tamponi molecolari e 6.126 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,21 per cento. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 89 (di età compresa tra 2 e 80 anni) ida coronavirus in, 62021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. Da ieri, dimesse o guarite 121 persone. Sono 120 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4.920 (-38 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.199 tamponi molecolari e 6.126 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,21 per cento. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

La7tv : #atlantide @andreapurgatori intervista @rulajebreal sulla #pandemia negli Stati Uniti: 'La situazione in America og… - MediasetTgcom24 : Covid, da oggi in vigore il Super Green pass #supergreenpass - ladyonorato : Qui tutti i dati che dimostrano come i VACCINATI siano oggi la principale fonte di contagio Covid19: The epidemiolo… - jobwithinternet : RT @Giovanni7769: Tampo fa' dicevamo che a #Bergamo e #Brescia succedeva qualcosa di anomalo, ma eravamo solo ignoranti complottisti. Oggi… - IacoTullio : RT @GeMa7799: Covid, Cacciari OGGI: “nessuna persona sensata dice no al vaccino” PRIMA INVECE:Gruber chiede a Cacciari: “Lei è vaccinato pr… -