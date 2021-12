Covid, nuova sorveglianza e campagna comunicazione bambini 5-11 anni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, hanno presentato la nuova Dashboard per la sorveglianza Covid-19 del Lazio realizzata in collaborazione tra Dipartimento di Epidemiologia (Dep) del Servizio Sanitario Regionale Asl Roma 1 e Servizio Regionale per la sorveglianza delle Malattie Infettive (Seresmi) sulla base dei dati di sorveglianza Covid-19 regionale/Iss. Erano presenti anche Alberto Villani, direttore del Dipartimento di Emergenza, accettazione e pediatria generale dell’Ospedale Bambino Gesù, Marina Davoli, direttore del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, e Francesco Vairo, Seresmi-Servizio Regionale di sorveglianza e controllo Malattie infettive dell’Istituto Spallanzani. La ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, hanno presentato laDashboard per la-19 del Lazio realizzata in collaborazione tra Dipartimento di Epidemiologia (Dep) del Servizio Sanitario Regionale Asl Roma 1 e Servizio Regionale per ladelle Malattie Infettive (Seresmi) sulla base dei dati di-19 regionale/Iss. Erano presenti anche Alberto Villani, direttore del Dipartimento di Emergenza, accettazione e pediatria generale dell’Ospedale Bambino Gesù, Marina Davoli, direttore del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, e Francesco Vairo, Seresmi-Servizio Regionale die controllo Malattie infettive dell’Istituto Spallanzani. La ...

