Covid | news Scatta oggi il Super Green pass | record di download certificato verde LIVE

Entra in vigore da oggi il cosiddetto Super Green pass, che limiterà ulteriormente i movimenti dei non vaccinati. Il governo ha già distribuito la nuova app di verifica. Sono 1.310.001, i certificati scaricati nelle ultime 24 ore. Obbligo di Green pass "base" sui mezzi pubblici ma le Regioni chiedono una "moratoria" per "consentire a tutti di andare a scuola"

