Covid, news. Green pass sui mezzi pubblici, Regioni chiedono moratoria per studenti. LIVE (Di lunedì 6 dicembre 2021) Entra in vigore da oggi il cosiddetto super Green pass, che limiterà ulteriormente i movimenti dei non vaccinati. Il governo ha già distribuito la nuova app di verifica. Obbligo di Green pass "base" sui mezzi pubblici ma le Regioni chiedono una "moratoria" per "consentire a tutti di andare a scuola". Il ministro Gelmini assicura: "Valuteremo le richieste ma è importante che i mezzi siano sicuri" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 dicembre 2021) Entra in vigore da oggi il cosiddetto super, che limiterà ulteriormente i movimenti dei non vaccinati. Il governo ha già distribuito la nuova app di verifica. Obbligo di"base" suima leuna "" per "consentire a tutti di andare a scuola". Il ministro Gelmini assicura: "Valuteremo le richieste ma è importante che isiano sicuri"

Advertising

repubblica : Bruxelles, 8mila in strada contro le restrizioni anti-Covid. Assalto alle sedi Ue, la polizia risponde con gli idra… - sole24ore : ??#Coronavirus ultime notizie. @GiovanniToti: in #Liguria dei 25 pazienti in terapia intensiva 24 non vaccinati. ??L… - LaStampa : Covid, allarme bambini. Rasi: “Forme severe tra i 5 e gli 11 anni. Vaccini? Negli Usa già 4 milioni e nessun effett… - PivaEdoardo : RT @LaStampa: Aumentano i bambini ricoverati per Covid “Forme di malattia severa nelle pediatrie” - Valeria46552923 : RT @rubino7004: Lo stress, il freddo, la pizza -