Covid, news. Booster dopo 5 mesi per i guariti vaccinati. LIVE (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una nuova circolare precisa che “nei soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da Covid-19 è raccomandata la somministrazione di una dose di richiamo (Booster) almeno 5 mesi dopo l'ultima dose o la diagnosi di avvenuta infezione”. Il bollettino del 6 dicembre registra 9.503 casi e 92 morti, il tasso di positività sale al 3,2%. In aumento le terapie intensive (+9,), balzo dei ricoveri nei reparti ordinati (+282) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 dicembre 2021) Una nuova circolare precisa che “nei soggettiprima oun'infezione da-19 è raccomandata la somministrazione di una dose di richiamo () almeno 5l'ultima dose o la diagnosi di avvenuta infezione”. Il bollettino del 6 dicembre registra 9.503 casi e 92 morti, il tasso di positività sale al 3,2%. In aumento le terapie intensive (+9,), balzo dei ricoveri nei reparti ordinati (+282)

