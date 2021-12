Covid, news. Bollettino di oggi: 9.503 casi, 92 morti. Tasso di positività 3,2%. LIVE (Di lunedì 6 dicembre 2021) Processati 301.560 tamponi. È entrato in vigore da oggi il cosiddetto Super Green Pass, che limiterà ulteriormente i movimenti dei non vaccinati. Il governo ha già distribuito la nuova app di verifica. Sono 1.310.001 i certificati scaricati nelle ultime 24 ore. Il governatore del Friuli-Venezia Giulia Fedriga è sotto scorta per le minacce dei no-vax Leggi su tg24.sky (Di lunedì 6 dicembre 2021) Processati 301.560 tamponi. È entrato in vigore dail cosiddetto Super Green Pass, che limiterà ulteriormente i movimenti dei non vaccinati. Il governo ha già distribuito la nuova app di verifica. Sono 1.310.001 i certificati scaricati nelle ultime 24 ore. Il governatore del Friuli-Venezia Giulia Fedriga è sotto scorta per le minacce dei no-vax

