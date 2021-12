Covid, ministero della Salute: booster anche per i guariti dopo 5 mesi (Di lunedì 6 dicembre 2021) anche a chi abbia contratto il Covid, prima o dopo la vaccinazione, è consigliato effettuare la dose di richiamo. E' quanto afferma una Circolare del ministero della Salute con i chiarimenti sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021)a chi abbia contratto il, prima ola vaccinazione, è consigliato effettuare la dose di richiamo. E' quanto afferma una Circolare delcon i chiarimenti sulla ...

