Covid | le ‘vittime del vaccino’ sfilano a Roma sotto le finestre del ministro Speranza | “Reazioni avverse | lo Stato dov’è?”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 dicembre 2021) A 24 ore dall’entrata in vigore del ‘Super green pass’, e tutta una serie di nuove restrizioni, stamane nella capitale,la sede del– sul Lungotevere Ripa – è andata in scena la protesta di quanti vittime della somministrazione del vaccino anti-. Nello specifico si è trattato di numerosissime persone, (adulti, giovanissime e molte donne) le quali, riunitesi intorno ad uno striscione con su scritto: “da vaccino: lo? Vogliamo garanzie per chi ha subito danni”, coordinati dal presidente del Comitato per le Cure Domiciliari Precoci-19, avv. Erich Grimaldi, hanno lungamente soledell’ente rimarcando, a ...