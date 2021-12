Covid Lazio | D’Amato | “Rallenta velocità crescita curva”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “Siamo in un momento dimento delladelladella” epidemiologica “come una macchina che scala le marce”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio, alla presentazione della nuova dashboard per la Sorveglianza- 19 dele della campagna di comunicazione per la vaccinazione pediatrica in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.ha poi fatto il punto sulle vaccinazioni: “Ieri abbiamo superato il valore target, fissato dalla struttura commissariale, di 28mila richiami al giorno. Abbiamo raggiunto in totale le 900mila dosi di richiamo e ci accingiamo ad arrivare ad 1mln di dosi. Inoltre arriveremo a breve a 10 milioni di dosi somministrate in ...