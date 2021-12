Covid Lazio, COBAS: «Situazione grave, ambulanze bloccate nei Pronto Soccorso» (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, ambulanze bloccate nei Pronto Soccorso, la denuncia dei COBAS. «L’ossessione dell’Assessore per il cambio di colore della sua regione cozza con i numeri e la progressione della pandemia. E i numeri non si piegano alla politica, sono lì – per chi li vuol leggere – a dettare le priorità. Basta un semplice raffronto con la tanto vituperata Lombardia per capire: la popoLazione nel Lazio è di 5720796 vs 9966992 della Lombardia, i contagi sono rispettivamente 23082 contro 36954; i ricoveri in terapia intensiva 91 contro 121 e quelli ordinari 712 contro 924. E’ di tutta evidenza che il Lazio, con circa la metà della popoLazione, è messo di gran lunga peggio della Regione guidata da Fontana. Tant’è che la quarta ondata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma,nei, la denuncia dei. «L’ossessione dell’Assessore per il cambio di colore della sua regione cozza con i numeri e la progressione della pandemia. E i numeri non si piegano alla politica, sono lì – per chi li vuol leggere – a dettare le priorità. Basta un semplice raffronto con la tanto vituperata Lombardia per capire: la popone nelè di 5720796 vs 9966992 della Lombardia, i contagi sono rispettivamente 23082 contro 36954; i ricoveri in terapia intensiva 91 contro 121 e quelli ordinari 712 contro 924. E’ di tutta evidenza che il, con circa la metà della popone, è messo di gran lunga peggio della Regione guidata da Fontana. Tant’è che la quarta ondata ...

