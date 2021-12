Covid Italia, Galli: “A Natale mascherine anche in casa e niente abbracci” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “In famiglia a Natale bisognerà stare molto attenti: quando si incontrano ragazzi in età scolare o bambini più piccoli con i nonni più fragili ed esposti al virus, anche se vaccinati, il rischio aumenta”. Serve prudenza durante le festività, secondo Massimo Galli, che in un’intervista al Mattino sottolinea che “esiste una quota di vaccinati che per varie ragioni non ha risposto adeguatamente al vaccino e che rischia quando il virus circola di più e rischia soprattutto a causa di chi non si è vaccinato”. Secondo l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, durante le feste sarebbe opportuno “usare le mascherine finché si può. E a tavola distanziarsi e non impiegare le stesse posate e gli stessi bicchieri. Arieggiare le stanze, evitare di abbracciarsi, controllare con un tampone chi sembra avere ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 dicembre 2021) “In famiglia abisognerà stare molto attenti: quando si incontrano ragazzi in età scolare o bambini più piccoli con i nonni più fragili ed esposti al virus,se vaccinati, il rischio aumenta”. Serve prudenza durante le festività, secondo Massimo, che in un’intervista al Mattino sottolinea che “esiste una quota di vaccinati che per varie ragioni non ha risposto adeguatamente al vaccino e che rischia quando il virus circola di più e rischia soprattutto a causa di chi non si è vaccinato”. Secondo l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, durante le feste sarebbe opportuno “usare lefinché si può. E a tavola distanziarsi e non impiegare le stesse posate e gli stessi bicchieri. Arieggiare le stanze, evitare diarsi, controllare con un tampone chi sembra avere ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in… - eziomauro : Covid Italia, il bollettino del 5 dicembre: 15.021 casi e 43 morti nelle ultime 24 ore - mante : Il fatto che la dott.ssa Gismondo (quella del Covid che è un raffreddore e di molte altre affermazioni scientifiche… - MarcoBertini63 : RT @NicolaPorro: ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in Italia… - jobwithinternet : RT @Franc_Pon: Caro Babbo Natale, Vorrei che in tutta Italia ci fosse una tempesta di fulmini che distruggesse senza rimedio TUTTI i ripeti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia La pandemia riporta in auge le polizze vita ...gli italiani che nel 2021 hanno sottoscritto per la prima volta un'assicurazione di questo tipo e di questi più di uno su tre (il 34%) lo ha fatto perché si sentiva meno sicuro a causa del Covid - 19.

Primo multato a Roma: 400 euro. Record di certificati scaricati in 24 ore: un milione e 300mila LA SITUAZIONE COVID - 19 IN ITALIA E NEL MONDO La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo il virus La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia Lo ...

Covid, news. Scatta oggi il Super Green pass, record di download certificato verde. LIVE Sky Tg24 Da riduzione orario a taglio stipendio: effetto Covid sul lavoro E se fin qui si è parlato della situazione globale, cosa succede in Italia? Il dato non è particolarmente incoraggiante: attende negativi sulla propria carriera nei prossimi due anni il 40,5% dei ...

Super green pass arriva oggi, cosa cambia: come si ottiene, regole Entra in vigore oggi, 6 dicembre, in tutta Italia il Super green pass ... che viene rilasciata solo a chi si è vaccinato o è guarito dal covid e che permette a chi ne è in possesso di ...

...gli italiani che nel 2021 hanno sottoscritto per la prima volta un'assicurazione di questo tipo e di questi più di uno su tre (il 34%) lo ha fatto perché si sentiva meno sicuro a causa del- 19.LA SITUAZIONE- 19 INE NEL MONDO La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo il virus La mappa del contagio in: regione per regione e provincia per provincia Lo ...E se fin qui si è parlato della situazione globale, cosa succede in Italia? Il dato non è particolarmente incoraggiante: attende negativi sulla propria carriera nei prossimi due anni il 40,5% dei ...Entra in vigore oggi, 6 dicembre, in tutta Italia il Super green pass ... che viene rilasciata solo a chi si è vaccinato o è guarito dal covid e che permette a chi ne è in possesso di ...