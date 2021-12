Covid Italia, 9.503 contagi e 92 morti: bollettino 6 dicembre (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 9.503 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Da ieri registrati altri 92 morti. Sono stati 301.560 i tamponi effettuati con un tasso di positività del 3,1%. Sono 5.879 i ricoverati con sintomi Covid (+282 da ieri) e 745 quelli in terapia intensiva (+9) con 45 ingressi in 24 ore. LOMBARDIA – Sono 1.005 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 6 dicembre. Registrati inoltre altri 15 morti. I nuovi casi positivi a Milano città sono 132. I tamponi effettuati sono stati 44.037, per un indice di positività del 2,2%. Il totale dei decessi ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Sono 9.503 ida coronavirus inoggi, 62021, secondo numeri e dati– regione per regione – neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Da ieri registrati altri 92. Sono stati 301.560 i tamponi effettuati con un tasso di positività del 3,1%. Sono 5.879 i ricoverati con sintomi(+282 da ieri) e 745 quelli in terapia intensiva (+9) con 45 ingressi in 24 ore. LOMBARDIA – Sono 1.005 i nuovida coronavirus in Lombardia secondo ildi oggi, 6. Registrati inoltre altri 15. I nuovi casi positivi a Milano città sono 132. I tamponi effettuati sono stati 44.037, per un indice di positività del 2,2%. Il totale dei decessi ...

NicolaPorro : ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in… - Adnkronos : 'A #Natale mascherine anche in casa e niente abbracci', il consiglio di Massimo Galli per le festività. #Covid. - borghi_claudio : @Piero92443771 @DOCTORWHO71 Semplice: il numero di minorenni senza patologie morti di covid in italia è ZERO (un so… - MarianoIVrex : RT @NicolaPorro: ?? Ho ricevuto questa lettera da un prof universitario italiano in #Giappone. Spiega perché la situazione #Covid in Italia… - Michimonaco9 : @PerlaDVenus1 @DBking85 Comunque non li condanno mica si figuri, saranno cavoli loro, però se la percentuale di nov… -