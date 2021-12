Covid, influenza e variante Omicron: da gennaio arriva un kit diagnostico della Roche per distinguerle (Di lunedì 6 dicembre 2021) A brevissimo sarà disponibile un innovativo test antigenico che sarà in gradi di diagnosticare con grandissima precisione distinguendo il Covid dall’influenza, arrivando persino a identificare la variante Omicron del coronavirus. Ad annunciarlo la casa farmaceutica elvetica Roche che, dopo l’Europa, ne richiederà approvazione anche negli Usa. Il nuovo test antigenico della Roche sarà eseguito da un operatore. L’esito in 30 minuti L’unica particolarità di questo kit, è che dovrà essere eseguito da un operatore sanitario, per poi dare un risultato preciso in 30 minuti. Come detto, il test sarà disponibile probabilmente già dal prossimo gennaio in tutti i paesi che accettano il marchio Ce. Max L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 6 dicembre 2021) A brevissimo sarà disponibile un innovativo test antigenico che sarà in gradi di diagnosticare con grandissima precisione distinguendo ildall’ndo persino a identificare ladel coronavirus. Ad annunciarlo la casa farmaceutica elveticache, dopo l’Europa, ne richiederà approvazione anche negli Usa. Il nuovo test antigenicosarà eseguito da un operatore. L’esito in 30 minuti L’unica particolarità di questo kit, è che dovrà essere eseguito da un operatore sanitario, per poi dare un risultato preciso in 30 minuti. Come detto, il test sarà disponibile probabilmente già dal prossimoin tutti i paesi che accettano il marchio Ce. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @mengonimarco: 'Ho avuto il Covid, non è assolutamente un'influenza normale. Cosa direi ai non vaccinat… - MediasetTgcom24 : Bassetti: 'Omicron quasi un'influenza, il Covid si sta indebolendo' - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Covid, influenza e variante Omicron: da gennaio arriva un kit diagnostico della Roche per distinguerle - italiaserait : Covid, influenza e variante Omicron: da gennaio arriva un kit diagnostico della Roche per distinguerle - nonexpedit : @zarlino La tua tesi essendo che il covid È l'influenza? -