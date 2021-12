Covid, in Piemonte arrivano i militari per i tamponi: sono solo quattro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo il pasticcio delle circolari, il governo, sul tema del tracciamento, è corso ai ripari chiedendo aiuto alla struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dopo il pasticcio delle circolari, il governo, sul tema del tracciamento, è corso ai ripari chiedendo aiuto alla struttura commissariale diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. L'articolo .

Advertising

MediasetTgcom24 : Biella, va a fare il vaccino con un avambraccio in silicone: 50enne denunciato #Covid - verbanonews : New post: Aumentano i contagi Covid a Verbania, il Comune invita alla prevenzione - infoitinterno : Covid in Piemonte: 906 nuovi casi, nessun decesso. Calo delle terapie intensive - infoitinterno : Covid in Piemonte, il bollettino: 906 contagi ma zero vittime nelle ultime 24 ore - ProntoPCBaveno : RT @CittadiVerbania: ?? Info campagna vaccinale in Piemonte -