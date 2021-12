Covid, in Campania 782 nuovi casi e 6 morti: indice di contagio al 4,76% (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 782 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime ore su 16.421 test effettuati. indice di contagio al 4,76%. Sono 6 i deceduti nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 21 i posti occupati in terapia intensiva. Lo rende noto la Regione Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Sono 782 idiinnelle ultime ore su 16.421 test effettuati.dial 4,76%. Sono 6 i deceduti nelle ultime 48 ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Sono 21 i posti occupati in terapia intensiva. Lo rende noto la Regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

