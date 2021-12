Covid | i ' danneggiati dal vaccino' sfilano di fronte a Speranza | ' abbandonati dallo Stato' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Reazioni avverse da: lodov'è? Vogliamo garanzie per chi ha subito danni". Recita così uno dei tanti striscioni di quelli che si definiscono 'dal', che oggi alle 12, coordinati dall'avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato per le Cure Domiciliari Precoci Covid-19, hanno sfilato davanti alla sede del ministrosul Lungotevere Ripa di Roma nel tentativo di far sentire la loro voce. Un gruppo folto ed eterogeneo: decine di donne, uomini, giovani e giovanissimi, senza un 'profilo' abbastanza preciso da poterne stilare un identikit, riunitisi non casualmente nel giorno in cui parte il 'Super Green Pass' in tutta Italia per la "necessità di avere risposte concrete". "Abbiamo creduto nel, abbiamo creduto ...