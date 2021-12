Covid, Giappone pronto a ridurre tempi per terza dose vaccino (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il vicesegretario di gabinetto, Seiji Kihara, ha annunciato che il Giappone ridurrà l'attuale intervallo tra la seconda e la terza dose di vaccino contro il Covid, attualmente di otto mesi, 'dove e' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il vicesegretario di gabinetto, Seiji Kihara, ha annunciato che ilridurrà l'attuale intervallo tra la seconda e ladicontro il, attualmente di otto mesi, 'dove e' ...

Advertising

DavidPuente : Uno studio giapponese afferma che la variante Delta stia andando verso l'auto-distruzione? No (e non esiste nemmeno… - BAG_OFSP_UFSP : Registrata anche in Portogallo, Nigeria, Canada e Giappone la variante Omicron. Dal 30.11.21 ore 00:00 tutte le per… - CinoBalanico : RT @boni_castellane: misure, cure domiciliari ma senza lockdown (!). I morti TOTALI di covid in Giappone da inizio pandemia sono 18.000 su… - CinoBalanico : RT @boni_castellane: Vedo che c'è dibattito nei raffinati salotti della soia su Cacciari e il Giappone. Facciamo un po' di chiarezza. In Gi… - MediasetTgcom24 : Covid, Giappone pronto a ridurre tempi per terza dose vaccino #covid -