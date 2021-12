Covid, da giovedì 16 dicembre in Campania via alle vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Partiranno il 16 dicembre in Campania le vaccinazioni per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. L’Asl Napoli 1 Centro, competente sui territori del comune di Napoli e dell’isola di Capri, annuncia una riconfigurazione dei centri vaccinali per adeguare l’offerta. “Siamo pronti ad incrementare e caratterizzare ancor di più la rete dei punti vaccinali, conservando la possibilità di accedere senza prenotazione”, spiega il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva. Alla fascia di età 5-11 sarà riservato l’utilizzo del centro vaccinale della Mostra d’Oltremare giovedì 16 dicembre dalle 9 alle 18, venerdì 17 dicembre dalle 14 alle 18 e sabato 18 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Partiranno il 16inleper idi età compresa tra i 5 e gli 11. L’Asl Napoli 1 Centro, competente sui territori del comune di Napoli e dell’isola di Capri, annuncia una riconfigurazione dei centri vaccinali per adeguare l’offerta. “Siamo pronti ad incrementare e caratterizzare ancor di più la rete dei punti vaccinali, conservando la possibilità di accedere senza prenotazione”, spiega il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva. Alla fascia di età 5-11 sarà riservato l’utilizzo del centro vaccinale della Mostra d’Oltremare1618, venerdì 171418 e sabato 18 ...

