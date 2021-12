Covid, a New York obbligo vaccinale per tutti i lavoratori del settore privato (Di lunedì 6 dicembre 2021) «Dal 27 dicembre tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che operano a New York saranno soggetti a obbligo vaccinale anti-Covid». Ad annunciarlo è stato il sindaco uscente, Bill de Blasio, nel corso di un’intervista durante il programma Morning Joe della Msnbc. La decisione, come spiegato da de Blasio, mira a «evitare una nuova ondata di contagi, a partire da quelli legati alla variante Omicron». Durante l’intervista, il primo cittadino di New York ha annunciato nuove strette per l’accesso a ristoranti, bar, cinema, luoghi di svago e palestre per chi non avrà completato almeno il primo ciclo vaccinale di due dosi, sulla falsariga del Super Green pass vigente in Italia. Dal 27 dicembre, però, le stesse ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) «Dal 27 dicembredipendenti delche operano a Newsaranno soggetti aanti-». Ad annunciarlo è stato il sindaco uscente, Bill de Blasio, nel corso di un’intervista durante il programma Morning Joe della Msnbc. La decisione, come spiegato da de Blasio, mira a «evitare una nuova ondata di contagi, a partire da quelli legati alla variante Omicron». Durante l’intervista, il primo cittadino di Newha annunciato nuove strette per l’accesso a ristoranti, bar, cinema, luoghi di svago e palestre per chi non avrà completato almeno il primo ciclodi due dosi, sulla falsariga del Super Green pass vigente in Italia. Dal 27 dicembre, però, le stesse ...

