Covid | 9 503 nuovi casi e 92 decessi in 24 ore

(Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del ministero della Salute, ipositivi sono 9.503 (rispetto ai 15.021 del 5 dicembre). I tamponi processati sono 301.560 che portano il tasso di positività al 3,1%. Oggi si registrano 92(erano 43 il 5 dicembre). I guariti sono 5.567 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 3.835 unità per un totale di 235.835.Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 5.879 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 743 con 45ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 229.213 persone. Il Veneto è la prima regione per numero di contagi (1.709), seguita da Emilia Romagna (1.396) e Lazio (1.006).(ITALPRESS).