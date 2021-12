Cosa ne pensano ristoratori e baristi romani del super green pass (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - C'è chi come la titolare di un giapponese in zona piazza Bologna, il super green pass lo chiede prima di far sedere ai tavolini. Chi come Tommaso, titolare di un bar in zona Appia - San Giovanni, è stanco dei controlli, ma pur di aprire ogni mattina farebbe "la terza, la quarta e pure la quinta dose" di vaccino. Infine c'è anche chi, senza nasconderlo, spiega che il certificato non lo controlla. E il problema non è il super pass o il pass normale. "È proprio che l'idea di certificato verde non mi piace. Poi continuo a non capire perché debba tutelare i 'vaccinati' dai No-Vax. Ma uno dopo il vaccino non è coperto? E allora perché devo fare il poliziotto con i clienti?", dice all'AGI Marco, proprietario di diversi ristoranti, tra cui uno molto frequentato dai turisti in zona Mura ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - C'è chi come la titolare di un giapponese in zona piazza Bologna, illo chiede prima di far sedere ai tavolini. Chi come Tommaso, titolare di un bar in zona Appia - San Giovanni, è stanco dei controlli, ma pur di aprire ogni mattina farebbe "la terza, la quarta e pure la quinta dose" di vaccino. Infine c'è anche chi, senza nasconderlo, spiega che il certificato non lo controlla. E il problema non è ilo ilnormale. "È proprio che l'idea di certificato verde non mi piace. Poi continuo a non capire perché debba tutelare i 'vaccinati' dai No-Vax. Ma uno dopo il vaccino non è coperto? E allora perché devo fare il poliziotto con i clienti?", dice all'AGI Marco, proprietario di diversi ristoranti, tra cui uno molto frequentato dai turisti in zona Mura ...

