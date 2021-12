Coronavirus Sicilia, bollettino 6 dicembre 2021: 505 nuovi casi, 6 i decessi (Di lunedì 6 dicembre 2021) I dati legati al bollettino epidemiologico relativo all'emergenza da Coronavirus in Sicilia, aggiornato a venerdì 3 dicembre 2021 Leggi su mediagol (Di lunedì 6 dicembre 2021) I dati legati alepidemiologico relativo all'emergenza dain, aggiornato a venerdì 3

Advertising

Regione_Sicilia : #Covid19, nuova ordinanza di @Musumeci_Staff con ulteriori misure di prevenzione in vista del #Natale -… - PalermoToday : Covid, in Sicilia pochi tamponi e meno casi (505): altre 6 persone morte col virus - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Sicilia il 6 dicembre nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 505, 13 in provincia di Enna, i dece… - TfnWeb : Coronavirus: 505 nuovi casi in Sicilia (50 nel nisseno), salgono i ricoveri - ag_notizie : Covid, in Sicilia pochi tamponi e meno casi (505, 10 nell'Agrigentino): altre 6 persone morte col virus… -