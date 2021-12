Coronavirus | oggi in Italia 9 503 nuovi casi e 92 decessi

Advertising

Corriere : In Italia 9.503 nuovi casi e 92 morti in 24 ore. Tasso al 3,1%: il bollettino di oggi - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 30 su 100. Nota metodologica completa:… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 9.503 contagiati • 92 morti • 5.567 guariti +7 terapie intensive | +282 ricoveri… - COVIDbot_ITA : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento di oggi dall'#EmiliaRomagna ?? 1.396 nuovi #positivi ?? Oltre 21.300 #tamponi effettuati ?? 618… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche, nuovo record di contagi in Russia, vacanze pagate daper frenare il virus. ...Il Ministero della Salute ha diramato il bollettino suldilunedì 6 dicembre: 9503 in nuovi casi, 92 i decessiIl Ministero della Salute ha diramato il bollettino suldilunedì 6 dicembre 2021. In Italia, nelle ultime 24 ...Le parole del ministro della Salute del Regno Unito. Le ultime notizie sulla diffusione della variante B.1.1.529 ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 9.503 nuovi casi di coronavirus. I tamponi effettuati sono stati 301.560, per un tasso di positività del 3,2% (in aumento dello 0,3% rispetto a ...