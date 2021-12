Coronavirus, lunedì 6 dicembre: sono 1.066 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Oggi nel Lazio su 12.655 tamponi molecolari e 15.747 tamponi antigenici, per un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006 nuovi casi positivi (-543), sono 10 i decessi (+8), 765 i ricoverati (+49), 99 le terapie intensive (+4) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. Lo fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, specificando che “dei dieci decessi odierni sette non erano vaccinati. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa abbiamo 115 casi in meno”. I casi a Roma città sono a quota 543. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 sono 191 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl Roma 2 sono 314 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl Roma 3 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Oggi nelsu 12.655 tamponi molecolari e 15.747 tamponi antigenici, per un totale di 28.402 tamponi, si registrano 1.006casi positivi (-543),10 i decessi (+8), 765 i ricoverati (+49), 99 le terapie intensive (+4) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. Lo fa sapere l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, specificando che “dei dieci decessi odierni sette non erano vaccinati. Rispetto allo stesso giorno di una settimana fa abbiamo 115 casi in meno”. I casi a Roma cittàa quota 543. Nel dettaglio, nella Asl Roma 1191 icasi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl Roma 2314 icasi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl Roma 3 ...

