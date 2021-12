Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 6 dicembre (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 6 dicembre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati del contagio da Coronavirus nella Regione CampaniaIl bollettino Regione di oggi: 782 positivi, 16.421 tamponi, 6 morti (nelle ultime quarantotto ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Bonus Natale, fino a 1400 euro per le famiglie: fai subito domanda Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 21 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 341 occupati. Questo articolo è ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. I dati del contagio danellaIldi: 782 positivi, 16.421 tamponi, 6 morti (nelle ultime quarantotto ore; 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri). LEGGI ANCHE –> Bonus Natale, fino a 1400 euro per le famiglie: fai subito domanda Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 21 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 341 occupati. Questo articolo è ...

